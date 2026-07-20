خلال لقائه رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش الذي يجري أول زيارة رئاسية إلى مصر منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2006..

السيسي يدعو واشنطن وطهران إلى اتفاق شامل ومستدام خلال لقائه رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش الذي يجري أول زيارة رئاسية إلى مصر منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2006..

القاهرة / الأناضول

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لاتفاق شامل ومستدام، مع مواصلة التنسيق بين مختلف الشركاء لدعم المسار الدبلوماسي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، الذي يجري أول زيارة رئاسية إلى مصر منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2006، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لوقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات بشأن اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة.

وخلال اللقاء، شدد السيسي على دعم مصر سيادة دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها، مجددا رفضها "الكامل للاعتداءات غير المبررة على الدول العربية".

وأكد الرئيس المصري "ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الشركاء، وتشجيع الجانبين الأمريكي والإيراني على التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام".

وفي الشأن الفلسطيني، دعا إلى حل عادل يقوم على إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، مجددا رفض أي مساع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما شدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

من جانبه، أشاد ميلاتوفيتش بالتوافق بين مواقف البلدين تجاه الأزمات الدولية، والقائم على تغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون على الحرب واستخدام القوة.

وجدد رئيس الجبل الأسود دعم بلاده حل الدولتين للقضية الفلسطينية، وفق البيان.

وبحث الرئيسان أيضا تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

