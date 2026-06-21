السيسي يدعو لتطوير آلية التشاور بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان

القاهرة/ الأناضول

الرئيس المصري شدد على أهمية استمرار الآلية التشاورية الرباعية وتطويرها لتصبح "إطارا مؤسسيا فاعلا قادرا على صياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمات المنطقة"

كما أكد على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين الدول الأربع لدعم تنفيذ "مذكرة تفاهم إسلام آباد" واستكمال المفاوضات بين واشنطن وطهران وصولا إلى اتفاق "نهائي شامل ومستدام"



دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إلى تطوير الآلية التشاورية الرباعية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح "إطارا مؤسسيا فاعلا" قادرا على المساهمة في معالجة أزمات المنطقة.



جاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، والسعودية فيصل بن فرحان، وباكستان محمد إسحاق دار، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ورحب السيسي بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، مؤكدا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أهمية هذه الدول بوصفها "ركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين".

وشدد على أهمية استمرار الآلية التشاورية الرباعية وتطويرها لتصبح "إطارا مؤسسيا فاعلا قادرا على صياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمات المنطقة".

كما أكد على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين الدول الأربع لدعم تنفيذ "مذكرة تفاهم إسلام آباد" واستكمال المفاوضات بين واشنطن وطهران وصولا إلى اتفاق "نهائي شامل ومستدام".



وصباح اليوم، عقدت مصر وتركيا والسعودية وباكستان اجتماعا رباعيا في القاهرة، في رابع اجتماع بين الدول الأربع، سبقه اجتماع الرياض في 20 مارس/ آذار 2026.



كما استضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد اجتماعا ثانيا في الشهر نفسه، فيما عقد الاجتماع الثالث في أنطاليا التركية يوم 17 أبريل/ نيسان 2026.

وتأتي الاجتماعات الرباعية في إطار متابعة مسار التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا التوصل، في 14 يونيو/ حزيران 2026، عبر مسار تفاوضي بوساطة باكستان، إلى اتفاق من 14 بندا ينص على وقف الحرب وتسوية الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات.

ودخل الاتفاق، المعروف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو/ حزيران 2026 بعد توقيعه إلكترونيا من قبل مسعود بزشكيان ودونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

ومن المتوقع أن يبدأ الطرفان خلال فترة قريبة مفاوضات تستمر 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.