السيسي يبحث مع بزشكيان جهود التوصل لمذكرة تفاهم أمريكية إيرانية خلال اتصال هاتفي جدد "رفض مصر لأي اعتداء على سيادة دول الخليج أو تهديد سلامة أراضيها"..

إسطنبول/ الأناضول

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مسار المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران تمهيدا لاتفاق شامل يعيد الأمن إلى المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من بزشكيان، وفق بيان للرئاسة المصرية، في وقت تتواصل فيه مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن برعاية أطراف إقليمية ودولية، بهدف صياغة "مذكرة تفاهم" تضع إطارا لاتفاق ينهي الحرب.

والأحد، أورد موقع "إكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ادعاءات تفيد بأن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات لتقييد البرنامج النووي الإيراني.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وأكد السيسي خلال الاتصال "دعم مصر الكامل للمسار التفاوضي القائم، مستعرضاً الاتصالات والجهود التي تضطلع بها مصر لتيسير المفاوضات وتمهيد الطريق نحو اتفاق نهائي وشامل يضع حداً للتصعيد ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة".

وأشار إلى مشاركته قبل أيام "في الاتصال الهاتفي المشترك الذي ضم الرئيس الأمريكي وعددا من قادة الدول العربية والإقليمية، مؤكداً مجدداً موقف مصر الداعي إلى تسوية سلمية لكافة أزمات المنطقة".

كما شدد على "رفض مصر القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج الشقيقة أو تهديد سلامة أراضيها، مع التشديد على أهمية التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي"، وفق ذات المصدر.

من جانبه، استعرض الرئيس الإيراني خلال الاتصال "مسار المفاوضات الجارية، معربا عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر والأطراف الإقليمية الأخرى لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي".

كما شدد بزشكيان على حرص بلاده على "تعزيز العلاقات الأخوية مع كافة الدول العربية، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي"، وفق ذات المصدر.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

كما نفذت طهران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، وأسفر بعضها عن قتلى وجرحى عربا وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.