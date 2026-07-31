في أول تعليق رئاسي على حادث استهداف مسيرة لسفينتين في الميناء المصري دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه

السيسي يؤكد استمرار التحقيقات بحادث "دمياط" ويحذر من التصعيد بالمنطقة في أول تعليق رئاسي على حادث استهداف مسيرة لسفينتين في الميناء المصري دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه

القاهرة / الأناضول

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، استمرار التحقيقات في حادث استهداف طائرة مسيّرة لسفينتين في ميناء دمياط (شمال)، محذرًا من التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه السيسي، برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفق بيان للرئاسة المصرية، في أول تعليق رئاسي على الحادث الذي وقع مساء الأربعاء، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه.

وأدان رئيس الوزراء الإسباني الحادث "الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة".



وأكد سانشيز، "تضامن إسبانيا، حكومةً وشعبًا، مع مصر في هذا الظرف"، وفق البيان المصري.

من جانبه، أفاد السيسي، بأن "الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث".

وأشار إلى "خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة".



وشدد على "ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد".

وفي وقت سابق مساء الخميس، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في مدينة العلمين (شمال)، إن بلاده عثرت على بقايا المسيّرة التي استهدفت سفينة غاز في ميناء دمياط، وجارٍ تحليلها أمنيًا.

وصباح الخميس، أعلنت الحكومة المصرية، في بيان، أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط نجم عن طائرة مسيّرة.

وأفادت الحكومة، في البيان ذاته، بـ"السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط الأربعاء".

وأضافت: "وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيّرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة".

وتابعت: "تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق بسفينتي غاز في ميناء دمياط، دون ذكر أسباب الحريق، فيما نقلت وسائل إعلام عن شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أنباء عن "هجوم بمسيّرة ضد منشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة تملكها الولايات المتحدة وتديرها وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر".

وردًا على سؤال حول الحادث وما إذا كان لإيران علاقة به، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد أُطلعت على الأمر، إنه إلى حد ما استمرار لما رأيناه من قبل، لكن سيتم معالجة الأمور".

وعقب تكرر الاتهامات غير الرسمية لإيران، لا سيما عبر منصات التواصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في بيان مساء الخميس، إن مصر "صديق وشريك مهم" لإيران، داعيًا إلى اليقظة تجاه ما وصفها بـ"المخططات الإسرائيلية" وعمليات "العلم الزائف" الهادفة إلى تقويض السلام الإقليمي.

ويعد هذا أول استهداف مُعلن داخل مصر منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير/شباط الماضي، إذ تشن واشنطن ضربات داخل إيران، فيما تطلق طهران صواريخ وطائرات مسيّرة على دول خليجية، إضافة إلى الأردن والعراق، وتقول إنها تستهدف مصالح وقواعد أمريكية.