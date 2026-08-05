إسطنبول / الأناضول

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، مجمل العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة العلمين شمالي مصر، وفق بيان للرئاسة المصرية لم يحدد مدة زيارة ملك البحرين إلى البلاد.

وقالت الرئاسة إن الزعيمين عقدا "جلسة مباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتتزامن الزيارة مع تقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي أرخت بظلالها على المنطقة، واقترابها من صياغة نهائية لوثيقة اتفاق مأمول، وفق ما أعلنت عنه الوساطة الباكستانية والقطرية، مساء الثلاثاء.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز.

