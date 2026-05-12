السيسي وغوتيريش يبحثان حرب إيران وتطورات إقليمية

القاهرة/الأناضول

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش قمة "إفريقيا – فرنسا" في العاصمة الكينية نيروبي، وفق بيان للرئاسة المصرية.

والاثنين، انطلقت قمة "إفريقيا إلى الأمام" في نيروبي، وتستمر يومين، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من قادة دول القارة.

وقال البيان إن السيسي التقى غوتيريش على هامش القمة في نيروبي وتناولا التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية، "حيث عكس النقاش توافقا في الرؤى بين الجانبين بشأن خطورة حالة عدم اليقين الحالية وتداعياتها السلبية على المنطقة والعالم".

وأكد الجانبان أولوية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

واستعرض السيسي مساعي مصر لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، مشددا على دعم مصر الكامل لدول الخليج ورفض أي اعتداءات على سيادتها وأمنها.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول بالمنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

والأحد أرسلت إيران ردها إلى باكستان بشأن المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب، إلا أن ترامب وصف الرد بأنه "غير مقبول".

وأعرب السيسي خلال اللقاء عن تقدير مصر لجهود غوتيريش وقيادته لمنظومة العمل الأممي خلال السنوات الماضية، في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد وأزمات متعددة.

وثمن التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة سواء فيما يتعلق بالأزمات والنزاعات الإقليمية، أو في إطار التعاون التنموي المثمر ضمن "إطار الأمم المتحدة للتعاون مع مصر 2023-2027"، الذي يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق البيان.

وأكد السيسي أهمية الدور المحوري لوكالات الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية، سواء في السودان أو قطاع غزة.

من جانبه أعرب غوتيريش عن تقديره الجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، واصفا الدور المصري بـ"الركيزة الاساسية" لهذه الجهود.