السيسي وعون والغزواني والمنفي يعزون أمير قطر بوفاة والده

إسطنبول / الأناضول



واصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، استقبال قادة ومسؤولين توافدوا إلى الدوحة لتقديم التعازي في وفاة والده، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن الأمير تميم استقبل في قصر لوسيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيريه اللبناني جوزاف عون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

كما استقبل شيوخا ووزراء وأعيانا وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى قطر، إلى جانب مواطنين وضيوف قدموا من دول شقيقة وصديقة.

وسبق أن استقبل الأمير تميم، الاثنين، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورؤساء رواندا وسوريا وكازاخستان والعراق والمالديف، ورئيس الوزراء الباكستاني، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، ورئيس الحكومة المغربية، إضافة إلى مسؤولين بارزين من الإمارات والسعودية وسلطنة عمان.

والأحد، شيعت قطر، جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل، بمشاركة أمير البلاد وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين.

وفي اليوم نفسه، أعلن الديوان الأميري وفاة الأمير السابق عن عمر ناهز 74 عاما، والحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام، اعتبارا من الأحد.

كما أعلن تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من الاثنين، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم الأحد 19 يوليو/ تموز، مع تنكيس الأعلام طوال فترة الحداد.

وتلقت قطر تعازي من تركيا ودول عربية وإسلامية أخرى، فيما أعلنت دول عدة الحداد وتنكيس أعلامها.

وتولى الشيخ حمد بن خليفة مقاليد الحكم في قطر عام 1995، قبل أن يسلم السلطة في 25 يونيو/ حزيران 2013 إلى نجله ولي العهد آنذاك الشيخ تميم بن حمد.