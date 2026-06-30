وتسجيل 7 إصابات مؤكدة و838 حالة اشتباه، في ظل تدهور الأوضاع الصحية واستمرار القيود على الوصول الإنساني

السودان.. 117 وفاة جراء تفشي الكوليرا في غرب كردفان وتسجيل 7 إصابات مؤكدة و838 حالة اشتباه، في ظل تدهور الأوضاع الصحية واستمرار القيود على الوصول الإنساني

جنيف / الأناضول

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، تفشي وباء الكوليرا في ولاية غرب كردفان بالسودان، مع تسجيل 117 وفاة و7 إصابات مؤكدة و838 حالة مشتبه بها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن السلطات الصحية في ولاية غرب كردفان أعلنت تفشي الكوليرا اعتبارًا من 20 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضح غيبريسوس أن الوضع الصحي في السودان يتدهور في ظل استمرار تعطل الخدمات الصحية بسبب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، لافتًا إلى أن نزوح السكان يزيد من صعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية.

وأشار إلى أن انعدام الأمن وقيود الوصول تعيق نشر فرق الاستجابة، وتؤخر إيصال الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية.

وأضاف أن المنظمة، وبالتعاون مع شركائها، تنسق الاستجابة الصحية، وتعمل على زيادة مراكز علاج الكوليرا ونقاط توفير محاليل الإماهة الفموية.

وأفاد بأن المنظمة تواصل توزيع مستلزمات مكافحة الكوليرا، وإنشاء محطات لغسل اليدين، ودعم التوعية الصحية المجتمعية في المنطقة.

ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا بسبب خلافات بشأن دمج القوة شبه العسكرية في المؤسسة العسكرية.

وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين السودانيين، فيما تصنفها الأمم المتحدة ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية وأكبر أزمات النزوح والجوع في العالم.

وتسيطر "الدعم السريع" على مناطق واسعة في إقليم دارفور (غرب)، فيما يفرض الجيش نفوذه على معظم الولايات الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.