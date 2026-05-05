السودان يستدعي سفيره بإثيوبيا ويتهمها بقصف مطار الخرطوم دون تعقيب فوري من السلطات الإثيوبية..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، استدعاء سفيرها لدى إثيوبيا الزين إبراهيم للتشاور، واتهمت أديس أبابا بـ"التورط في قصف مطار الخرطوم بالمسيرات".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية محي الدين سالم، في العاصمة الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وأعلن الوزير "استدعاء سفير السودان لدى إثيوبيا للتشاور بشأن العدوان الإماراتي الإثيوبي بالمسيرات على مطار الخرطوم".

وأكد أن "مطار الخرطوم منشأة مدنية، والاعتداء عليه محرم دوليًا".

ووفق الوزير، "ثبت بالدليل القاطع أن العدوان انطلق من دولة إثيوبيا التي ينبغي أن تكون دولة شقيقة".

ولفت إلى أنه بعث برسالتين إلى الإمارات وإثيوبيا بشأن ذلك، دون تفاصيل عن آلية الإرسال.

الوزير أشار إلى أن "مليشيا الدعم السريع، رغم الدعم الكبير الذي تحصل عليه، تم دحرها بواسطة القوات المسلحة والقوات المساندة بدعم كبير من الشعب السوداني".

وحذر من أن "قضية المرتزقة ومشاركتها في الحرب ضد السودان، تمس الضمير العالمي وتتطلب تحركًا واضحًا من كل العالم".

في السياق، قالت وكالة الأنباء السودانية، إن "الحكومة أعلنت اليوم (الثلاثاء) رسميًا تورط الإمارات وإثيوبيا في قصف مطار الخرطوم بالمسيرات، مؤكدة تمسك السودان بحقه في الرد على العدوان".

وحتى الساعة 7:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري من إثيوبيا أو الإمارات بشأن ذلك، لكن الأخيرة نفت سابقا تدخلها بالشأن السوداني، معربة عن حرصها على أمن البلد الإفريقي واستقراره.

والاثنين، تصدت دفاعات الجيش السوداني، لهجوم بطائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع بالعاصمة الخرطوم، وفق شهود عيان للأناضول.

وأوضح الشهود أن أعمدة الدخان ارتفعت في محيط المطار الواقع شرقي الخرطوم، وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات من طائرات مسيرة.

وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في ذات اليوم، استئناف حركة الطيران في المطار، عقب ساعات من استهدافه، دون تسجيل خسائر، وذلك بعد استكمال الإجراءات الأمنية.

وفي 6 مايو/ أيار 2025، أعلنت الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات متهمة إياها بـ"تزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة تم استخدامها في الهجمات الأخيرة على مدينة بورتسودان (شرق)".

وردت الإمارات بأنها "لا تعترف" بالقرار بدعوى أن السلطة الحالية "لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني؛ بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب بمقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.​​​​​​​

