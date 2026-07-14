منطقة أبيي الغنية بالنفط متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وحصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل بين البلدين..

السودان يرفض اعتماد جارته الجنوبية لمنطقة "أبيي" دائرة انتخابية منطقة أبيي الغنية بالنفط متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وحصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل بين البلدين..

السودان/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول



أعلنت حكومة السودان، الاثنين، رفضها قرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان اعتماد دائرة انتخابية تشمل "إدارية أبيي"، ضمن الدوائر الجغرافية للانتخابات العامة المقررة في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2026.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن مفوضية الانتخابات في جنوب السودان اعتمدت 102 دائرة جغرافية، بينها 12 دائرة في ولاية واراب، شمال غربي جمهورية جنوب السودان، تشمل "إدارية أبيي" المتنازع عليها بين البلدين.

وأضاف البيان: "تعلن حكومة السودان عن رفضها قرار المفوضية، الذي يخالف بصورة صريحة بروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل لعام 2005، واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين عام 2011، التي مهدت لصدور قرار مجلس الأمن رقم 2046 عام 2012".

ويدعو القرار إلى التفاوض بين البلدين دون شروط للوصول إلى حل نهائي لوضع أبيي.

وأكدت الحكومة السودانية أن البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بأبيي تمثل المرجعيات القانونية الأساسية لأي تعامل يتعلق بالمنطقة، مشيرة إلى أنها ظلت ملتزمة بهذه المرجعيات.

وطالبت حكومة جنوب السودان بالوفاء بجميع الالتزامات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتمسك بالحل السلمي للوضع النهائي في أبيي، بما يحفظ الأمن والسلم ويخدم العلاقات الثنائية.

كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول الراعية للاتفاقيات الخاصة بأبيي إلى العمل على تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، ورفض أي خطوات أحادية خارج الأطر القانونية.

وجددت الحكومة السودانية تأكيد التزامها بعلاقات حسن الجوار مع جنوب السودان، مع تمسكها بحقوقها القانونية وفق البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

ويذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 25 سبتمبر/ أيلول 2003، وتعد جسرا بين شمال السودان وجنوبه، وتسكن قبائل المسيرية العربية شمالها، بينما تستوطن قبائل الدينكا الإفريقية جنوبها.