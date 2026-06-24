مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس قال إن بلاده تشعر بقلق بالغ من تهديدات قد تطال المدنيين وسط الأزمة الإنسانية بالسودان..

السودان.. واشنطن تدعو "الدعم السريع" لتجنب تهديد المدنيين في الأُبَيِّض مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس قال إن بلاده تشعر بقلق بالغ من تهديدات قد تطال المدنيين وسط الأزمة الإنسانية بالسودان..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، الثلاثاء، إن واشنطن حثّت قوات "الدعم السريع" في السودان على تجنب أي خطوات من شأنها تهديد المدنيين في مدينة الأُبَيِّض بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وأضاف بولس في بيان أنه دعا قيادة "الدعم السريع"، خلال اتصال حديث لم يوضح تفاصيله، إلى وقف أي إجراءات قد تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأُبَيِّض ومحيطها.

وأكد أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها".

وأضاف أن ذلك "يزيد من خطر شن هجمات على المدنيين، واحتمال وقوع فظائع جماعية في مدينة الأُبَيِّض، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية المدمرة التي يشهدها السودان".

وحتى الساعة 21:50 (ت.غ)، لم يصدر عن قوات "الدعم السريع" أي تعليق بهذا الخصوص، فيما اتهمتها جهات حكومية وإقليمية بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين واستهداف منشآت مدنية خلال المعارك مع الجيش السوداني.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة "محامو الطوارئ" إن عشرات المدنيين أصيبوا جراء قصف استهدف قوات "الدعم السريع" ناقلة وقود قرب مجمع مدارس بمدينة الأُبَيِّض.

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد المدينة هجمات بطائرات مسيّرة نفذتها قوات "الدعم السريع"، استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات وقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي 12 مايو/أيار الماضي، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة في إقليم كردفان، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2026.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، تخوض "قوات الدعم السريع" حرباً مع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمجها في المؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة تُعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.