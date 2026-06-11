إثر هجمات بمسيّرات ضربت لليوم الثاني مركز ولاية شمال كردفان، دون تعليق فوري من قوات الدعم السريع..

السودان.. هيئة حقوقية تتهم "الدعم السريع" بقتل 23 شخصا بمدينة الأُبَيِّض إثر هجمات بمسيّرات ضربت لليوم الثاني مركز ولاية شمال كردفان، دون تعليق فوري من قوات الدعم السريع..

عادل عبد الرحيم / الأناضول

اتهمت هيئة حقوقية سودانية، الخميس، قوات الدعم السريع بقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين، إثر هجمات بطائرات مسيّرة ضربت لليوم الثاني مناطق بمدينة الأُبَيِّض مركظ ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وقالت "هيئة محامو الطوارئ" (حقوقية غير حكومية) إن "طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأُبَيِّض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء، واستمرت الهجمات حتى صباح الخميس، ما أسفر عن مقتل 23 شخصاً وإصابة 19 آخرين".

وأوضحت الهيئة في بيان أن الهجوم الأول الأربعاء، أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، أعقبه استهداف تجمع في "مقابر دليل" أثناء تشييع القتلى، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين.

وذكرت أن هجمات الخميس استهدفت منازل في حيي "الموظفين" و"المطار" والأحياء المحيطة بقيادة الفرقة الخامسة مشاة التابعة للجيش، ما أسفر عن "مقتل 13 مدنيًا أثناء تجمعهم بالقرب من المنازل المتضررة".

وأشارت إلى أن "هجوما منفصلا استهدف شاحنة محمّلة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أدى إلى مقتل سائقها".

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الهجمات "تمثل نمطًا من الاستهداف واسع النطاق طال تجمعات مدنية وأحياء سكنية وأعيانًا مدنية، بما في ذلك أثناء عمليات الإنقاذ وتشييع الضحايا، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن عدم التمييز وعدم مراعاة مبادئ الضرورة العسكرية".

وحمّلت قوات الدعم السريع "المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات، مؤكدة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني".

وحتى الساعة 14:15 (ت.غ)، لم يصدر عن "الدعم السريع" أو السلطات السودانية أي تعليق على هذه الهجمات.

في 12 مايو/ أيار الماضي، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في إقليم كردفان السوداني، وقالت إن الضربات بالطائرات المسيرة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2026.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش؛ بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.