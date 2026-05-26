السودان.. نقل رفات 200 من ضحايا الحرب بالخرطوم إلى المقابر الرئيسية بعد حصر 2023 قبرا دُفنوا اضطراريا في الخرطوم، ونقلت السلطات حتى الآن رفات 631 قبرا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متوفى عبر الطب العدلي..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، اكتمال نقل رفات 200 من ضحايا الحرب، كانوا قد دُفنوا بشكل اضطراري في ميدان بحي الديوم الشرقية جنوبي العاصمة الخرطوم.

وأفادت محلية الخرطوم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية، بأنه تم الانتهاء من نقل الرفات من ميدان حي المايقوما في الديوم الشرقية إلى المقابر الرئيسية، ضمن أعمال لجنة نبش ونقل رفات ضحايا الحرب، وبالتنسيق مع إدارة الطب العدلي.

وقالت اللجنة، خلال زيارة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير إلى موقع العمل، إنها باشرت مهامها في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بهدف نقل رفات ضحايا الحرب من الأحياء والميادين والأسواق والمرافق العامة إلى المقابر المخصصة.

وأضافت أن أعمالها أسفرت حتى الآن عن نقل رفات مدفونة في 631 قبرا إلى المقابر الرئيسية، من أصل 2023 قبرا اضطراريا جرى حصرها داخل مناطق سكنية وأسواق ومرافق عامة.

كما أشارت إلى نقل رفات نحو 10 آلاف متوفى، عبر إدارة الطب العدلي، من موقع شرقي جامعة إفريقيا العالمية جنوبي الخرطوم إلى مواقع الدفن النهائية.

وخلال الحرب التي اندلعت في أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، اضطر سكان في الخرطوم إلى دفن موتاهم داخل المنازل أو أمامها، وفي المدارس والجامعات والشوارع والساحات، بسبب القتال وصعوبة الوصول إلى المقابر.

وأكدت لجنة نبش ونقل الرفات، بحسب الوكالة السودانية، أن العمليات جرت وفق الإجراءات القانونية، بما يشمل فتح البلاغات الرسمية، وإخطار ذوي المتوفين بمواعيد إعادة النبش والنقل، ودفن مجهولي الهوية في المقابر المخصصة.

وقال البشير إن أعمال اللجنة ستتواصل عقب عطلة عيد الأضحى، لاستكمال نقل الرفات من جميع المواقع المستهدفة قبل حلول موسم الأمطار.

وفي 20 مايو/ أيار 2025، أعلن الجيش السوداني سيطرته على كامل مدينة الخرطوم وخلوها من قوات الدعم السريع، عقب معارك بين الجانبين.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 13 مليونا، وفقا للأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.