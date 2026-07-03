قالت إن الشاحنة كانت في طريقها لمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان، وحذرت من أن آلاف ممن بحاجة لمساعدات سيحرمون منها

السودان.. مفوضية اللاجئين تأسف لاستهداف شاحنة تحمل موادا إغاثية قالت إن الشاحنة كانت في طريقها لمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان، وحذرت من أن آلاف ممن بحاجة لمساعدات سيحرمون منها

السودان / عادل عبد الرحيم / الأناضول

أبدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أسفها إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف شاحنة متعاقدة معها تحمل مواد إغاثية في ولاية غرب دارفور غربي السودان.

جاء ذلك في بيان صدر عن المفوضية الخميس، تعقيبًا على الحادث الذي وقع الأربعاء قرب بلدة تندلتي، مبينة أن الشاحنة كانت في طريقها إلى مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وقالت إن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، بينما تسبب بتدمير 50 طنًا متريًا من مواد الإغاثة الإنسانية التابعة للمفوضية.

وذكرت أن الشاحنة كانت تضم "ألف حزمة من المواد غير الغذائية، وأغطية بلاستيكية، ومستلزمات المياه والنوم والطبخ، ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، وكانت مخصصة لدعم بعض الفئات الأكثر تضررًا من النزاع".

وحذّرت المفوضية من أن آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المساعدات سيحرمون من الإغاثة العاجلة التي هم في أمسّ الحاجة إليها.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والتي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.