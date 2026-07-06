الشركة السودانية للموارد المعدنية (حكومية) أكدت أن المنجم الذي شاهد الحادث كانت إدارة البيئة والسلامة أغلقته..

السودان.. مصرع 15 عاملا في انهيار منجم للذهب شمالي البلاد الشركة السودانية للموارد المعدنية (حكومية) أكدت أن المنجم الذي شاهد الحادث كانت إدارة البيئة والسلامة أغلقته..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول



أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية (حكومية)، الاثنين، مصرع 15 عاملا وإصابة آخر جراء انهيار منجم للتعدين عن الذهب بمنطقة "سمنة" بمحافظة وادي حلفا، شمالي البلاد.

وأفادت الشركة الحكومية، في بيان، بانهيار منجم "محمد توفيق" بمنطقة سمنة بمحافظة وادي حلفا، ما أسفر عن مصرع 15 عاملا وإصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أنه تم تسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات.

وأضافت أنه فور وقوع الحادث، أوفدت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الشمالية، فرقها الميدانية إلى موقعه، بالتنسيق مع شرطة التعدين وفرق الإنقاذ التابعة لحكومة الولاية الشمالية ومحافظة وادي حلفا، حيث باشرت عمليات الإنقاذ والإسعاف وانتشال الضحايا ومتابعة الإجراءات الميدانية حتى اكتمالها.

وأوضح أن التحقيقات الأولية تفيد بأن "الحادث وقع إثر دخول عدد من المعدنين إلى منجم محمد توفيق، رغم أنه منجم مغلق"، لافتا إلى أن إدارة البيئة والسلامة كانت قد أغلقت الموقع مسبقًا وأصدرت تحذيرات واضحة بمنع العمل داخله، بعد تقييمات فنية أثبتت خطورته واحتمالات انهياره.

وتابعت: "إلا أن بعض المعدنين دخلوا الموقع بالمخالفة لتلك التوجيهات، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المنجم عليهم".

وأشار إلى أن الشركة أوفدت وفدا فنيا من رئاسة الشركة إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، وإجراء التقصي اللازم، ومراجعة جميع الجوانب الفنية المتعلقة بالسلامة، وتعزيز التدابير الوقائية.

ويستوعب قطاع التعدين الأهلي أكثر من مليوني شخص يعملون في أصقاع السودان المترامية وسط ظروف بالغة القسوة، وينتجون نحو 80 بالمئة من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة في البلاد.

ولا تمنع الحكومة السودانية التعدين الأهلي، لكنها تحاول تنظيمه، فرغم سلبياته، فإن عددا كبيرا من السودانيين يعملون به، ويساهم في توفير فرص عمل لهم.

ويعول السودان على الذهب كمورد رئيس للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، وفقدان 80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي.