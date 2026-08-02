جراء اندلاع موجهات بين الجيش الاثيوبي وقوات إقليم تيغراي، وفق بيان لوزارة الداخلية السودانية

السودان.. قتلى وجرحى في مخيمات اللاجئين على الحدود مع إثيوبيا جراء اندلاع موجهات بين الجيش الاثيوبي وقوات إقليم تيغراي، وفق بيان لوزارة الداخلية السودانية

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، مساء الأحد، سقوط قتلى وجرحى في عدد من مخيمات اللاجئين على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، جراء مواجهات بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي.

وقالت الداخلية السودانية، في بيان: "اندلعت مواجهات بين قوات إقليم تيغراي والجيش الإثيوبي، الجمعة، في منطقة الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، ما أدى إلى سقوط مقذوفات داخل عدد من معسكرات (مخيمات) اللاجئين، أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات".

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة في مفوضية اللاجئين السودانية، تتابع بقلق بالغ هذه الأحداث.

وأضاف: "الشريط الحدودي يُعد منطقة عبور واستقبال لطالبي اللجوء القادمين من دولة إثيوبيا، واستمرار الحشود العسكرية من شأنه أن يؤدي إلى تدفق المزيد من اللاجئين، ويزيد من المخاطر الأمنية والإنسانية".

وناشدت مفوضية اللاجئين السودانية، وفق البيان، المجتمعين الدولي والإقليمي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، القيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة، ويضمن حماية اللاجئين.

ودعت إلى توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، منعًا لتفاقم وتعقيد الأوضاع الإنسانية.

وأكدت مفوضية اللاجئين السودانية، استمرار متابعتها للأوضاع الإنسانية للاجئين بالتنسيق مع الشركاء، والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية والاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية.

والسبت، ذكرت وسائل إعلام إثيوبية أن معارك اندلعت بين القوات الحكومية ومتمردي إقليم تيغراي شمالي البلاد، في ثاني أكبر المواجهات منذ توقيع اتفاق سلام بين الطرفين، قبل نحو 4 أعوام.

ووقّعت الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي اتفاقا في جنوب إفريقيا، برعاية الاتحاد الإفريقي، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، يقضي بإنهاء الحرب ووقف دائم لإطلاق النار، فضلا عن نزع سلاح المتمردين وعودة السلطات الاتحادية الإثيوبية إلى الإقليم.