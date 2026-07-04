رئيس الوزراء كامل إدريس قال إن الحكومة ستدعم أيضا عودة السودانيين من دول المهجر للإسهام في التنمية الوطنية..

السودان.. الحكومة تجدد التزامها بالشراكة مع القطاع الخاص لإعادة الإعمار رئيس الوزراء كامل إدريس قال إن الحكومة ستدعم أيضا عودة السودانيين من دول المهجر للإسهام في التنمية الوطنية..

إسطنبول/ الأناضول



جدد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، السبت، التزام حكومته بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في برامج التنمية الوطنية وإعادة الإعمار، إلى جانب دعم العودة الطوعية للسودانيين من دول المهجر.

وقال إدريس، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه التقى الجمعة في العاصمة الخرطوم، وفدا من رجال الأعمال لبحث دور القطاع الخاص في دفع التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار.

وأضاف: "جددنا التأكيد على التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع مساهمته في برامج التنمية الوطنية، ودعم العودة الطوعية للسودانيين من دول المهجر، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والتعافي الوطني".

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن وفد رجال الأعمال أكد خلال اللقاء التزام القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة ودعم برامجها ومشروعاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والتي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.

ورغم استمرار النزاع المسلح وتصاعد أزمة النزوح في عدة مناطق، تسعى الحكومة السودانية إلى وضع خطط استباقية وتنسيق جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الولايات الآمنة والمستقرة.

وتركز الرؤية الحكومية الحالية على تعزيز الشراكات مع صناديق التنمية العربية والإقليمية، وجذب الاستثمارات لإعادة تشغيل قطاعات الطاقة والموانئ والزراعة كركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتسهيل العودة الطوعية للملايين من النازحين واللاجئين.