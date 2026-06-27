بعد معارك مع قوات "الدعم السريع" التي سيطرت على بلدة أبوقمرة غربي البلاد منذ ديسمبر 2025

السودان.. الجيش وقوات متحالفة يسيطرون على بلدة استراتيجية بشمال دارفور بعد معارك مع قوات "الدعم السريع" التي سيطرت على بلدة أبوقمرة غربي البلاد منذ ديسمبر 2025

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني، السبت، السيطرة على بلدة أبوقمرة الاستراتيجية بولاية شمال دارفور (غرب) بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وأفادت القوة المشتركة للحركات المسلحة، في بيان، بأنها تعلن "جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية والمقاومة الشعبية (متطوعين)، عن تحرير أبو قمرة بالكامل، وذلك عقب معارك ضارية دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء اليوم".

وأوضح البيان، أن العمليات العسكرية "أسفرت عن تكبيد المليشيا (الدعم السريع) خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى، فيما لاذت عناصر المليشيا بالفرار".

وفي ذات السياق، بثت عناصر من القوة المشتركة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي توضح سيطرتها على البلدة، فيما لم يصدر عن "الدعم السريع" أي تعليق حتى الساعة 19:00 تغ.

جدير بالذكر أن قوات الدعم السريع سيطرت في ديسمبر/كانون الأول 2025 على بلدة أبوقمرة الاستراتيجية نظراً لموقعها على مفترق طرق تجارية يربط بين عدة محليات، وتبعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربًا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور ما تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، في حين أن معظم السودانيين، البالغ عددهم 50 مليونًا، يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تحارب "الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومقتل عشرات الآلاف من السودانيين، ونزوح 13 مليون شخص.