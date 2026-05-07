السلطات السورية تعلن ضبط مستودع مواد أولية لتصنيع المخدرات

أعلنت السلطات السورية، الأربعاء، ضبط مستودع يحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، واعتقلت 3 متورطين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن إدارة مكافحة المخدرات نفذت "عملية أمنية نوعية ومحكمة" أسفرت عن ضبط مستودع يحوي كميات كبيرة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.

وأوضحت أن الفرق الميدانية ضبطت 160 برميلا، بوزن إجمالي بلغ 15 ألفا و840 طنا، إلى جانب 320 صندوقا يحتوي كل منها على أربع قوارير زجاجية بداخلها مادة سائلة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1280 قارورة.

ولم تذكر الوزارة موقع المستودع المضبوط، لكنها أشارت إلى اعتقال 3 متورطين.

وشددت على أن إدارة مكافحة المخدرات "ستستمر في تنفيذ مهامها بكل حزم، وملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات كافة، حمايةً للمجتمع وصونا لأمنه وسلامته"، وفقا للبيان.

وتبذل الإدارة السورية، منذ توليها مقاليد الأمور عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، جهودا حثيثة للقضاء على آفة المخدرات التي كانت تشكل موردا اقتصاديا للنظام المخلوع والموالين له.

وتشير تقديرات الحكومة البريطانية إلى أن النظام السابق في سوريا كان مسؤولا عن إنتاج 80 بالمئة من الإمدادات العالمية لمادة الكبتاغون المخدرة.