السفارة التركية بالقاهرة تحتفي بعيد الشباب بمشاركة مصرية وفلسطينية

القاهرة/الأناضول

أقامت السفارة التركية في مصر، الثلاثاء، بالتعاون مع معهد يونس أمرة، حفلا بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك في 19 مايو/أيار، بمشاركة شباب من تركيا ومصر وفلسطين.

وشهدت الفعالية، التي أُقيمت في القاهرة، حضورا من عائلات مصرية وفلسطينية، إلى جانب فنانين وصحفيين مصريين، ورئيس جامعة أنقرة نجدت أونوفار، ومستشار السفارة الفلسطينية بالقاهرة ناجي الناجي، إضافة إلى دارسي اللغة التركية بمعهد يونس أمرة الثقافي.

وخلال الحفل، قدم شباب أتراك ومصريون عروضا فنية متنوعة، فيما أحيت عازفة الناي التركية سينم هوندور أوغلو فقرة موسيقية حظيت بإعجاب وإشادة الحاضرين.

كما أُتيحت للمشاركين فرصة التعرّف على رياضة الرماية التركية التقليدية وتجربتها.

وفي كلمة خلال افتتاح الفعالية، قال السفير التركي لدى مصر صالح موطلو شن، إن "تخصيص هذا اليوم المهم للشباب يعني إسناد المستقبل إلى الأجيال الشابة التي سترفع من شأن البلاد".

وأعرب عن سعادته برؤية الشباب التركي والمصري والفلسطيني يجتمعون معا من خلال الفن والرياضة والثقافة وروح التضامن.

وأضاف شن أن "مشاركة الشباب المصري والفلسطيني في الاحتفال بهذه المناسبة تعكس معاني الصداقة والأخوة والتضامن، والرغبة في بناء مستقبل مشرق".

وأشار إلى أنه استضاف الشباب الفلسطيني اليوم إيمانا منه بأن مصر وتركيا ستواصلان دعم نضال فلسطين من أجل الحرية ومستقبل أفضل.

وأعرب شن عن ثقته بأن الشباب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل فلسطين حرة تنعم بالسلام والأمان والحرية.

ولفت إلى أن ما يحدث في غزة يعد اختبارا للإنسانية واختبارا للضمير والقانون.

وأشاد بنجاح مصر في استضافة العديد من البطولات في مختلف الرياضات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن 3 رياضيين أتراك فازوا بميداليات برونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين التي أقيمت مؤخراً في مدينة الإسماعيلية شمال شرقي مصر.

وشدد على أهمية زيادة التعاون بين تركيا ومصر في مجالات الشباب والرياضة.

وحث شن الشباب على "عدم التخلي عن أحلامهم وأن يكونوا مستعدين لبناء مستقبل وطنهم بالإيمان الذي يستمدونه من أمتهم وتاريخهم، مؤكدا أن الشباب هم من يصنعون المستقبل".

يشار إلى أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، تحتفلان في 19 مايو من كل عام بعيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك.

وهذا اليوم الذي انطلق فيه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك إلى مدينة سامصون شمالي تركيا عام 1919 ،والذي يعد بداية حرب الاستقلال التي انتهت بانتصار تركيا وإعلان الجمهورية التركية.