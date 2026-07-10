السعودية وكندا تبحثان التعاون الدفاعي وجهود استقرار المنطقة

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الخميس، مع نظيره الكندي ديفيد ماكغينتي، التعاون الدفاعي وجهود استقرار المنطقة.

وأفادت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، بأن خالد بن سلمان التقى، في مدينة جدة غربي المملكة، ماكغينتي.

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات السعودية الكندية، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالين العسكري والدفاعي"، وفق البيان السعودي.

كما بحث الجانبان "تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم".

وفي وقت سابق الخميس، اتفقت السعودية وكندا على إنشاء مجلس تنسيق مشترك، يكون منصة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك ضمن 3 مذكرات تفاهم جرى تبادلها على هامش أول زيارة لرئيس وزراء كندي إلى المملكة منذ 26 عاماً.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات عقدها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في قصر السلام بجدة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

