خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر بين الرياض وجماعة الحوثي..

السعودية وباكستان تدعوان إلى خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر بين الرياض وجماعة الحوثي..

إسطنبول/ الأناضول

دعت السعودية وباكستان، السبت، إلى تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، وضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة أن الجانبين استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين.

كما شددا على ضرورة "بذل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، وضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر".

وأضافت الوكالة أن هذه الجهود من شأنها الإسهام في التوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي الاتصال في ظل تصاعد التوتر بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية، وانعكاساته على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

والاثنين، أعلنت جماعة الحوثي فرض ما سمته "حظرا على الملاحة البحرية" باتجاه السعودية، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.

والخميس والجمعة، أعلنت السعودية تعرض سفينتين تابعتين لها لهجمات في البحر الأحمر.

وجاء ذلك غداة إعلان الحوثيين استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

والجمعة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قصف أهداف في محافظة الحديدة غربي البلاد، قالت إنها تابعة لجماعة الحوثي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة اليمنية منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر/أيلول 2014، وهو ما دفع تحالفا تقوده السعودية إلى التدخل عسكريا في اليمن عام 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا.