السعودية وباكستان تأملان في تسوية شاملة بالمنطقة عبر مباحثات واشنطن وطهران خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الخميس، مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.



وأعرب الجانبين عن أملهما في أن تفضي المباحثات إلى "حل سلمي وشامل" للصراع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن فيصل بن فرحان، أجرى اتصالاً هاتفياً بإسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال "استعراض مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما الجولة الأخيرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة" الثلاثاء الماضي.

وأعرب الجانبان عن "ارتياحهما للتقدم الإيجابي الذي تحقق خلالها، وأملهما في أن تفضي المباحثات إلى حل سلمي وشامل للصراع في المنطقة".

والأربعاء، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، إن مباحثات الوفد الإيراني في الدوحة اقتصرت على وفدي قطر وباكستان، ولم يجر الوفد الإيراني أي لقاءات مع الجانب الأمريكي.

وأوضح أن محادثات الدوحة تناولت آليات تنفيذ بنود "مذكرة إسلام آباد"، خصوصا فيما يتعلق بلبنان وملف الأموال المجمدة.



والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اجتماعا سيعقد في الدوحة بطلب من إيران، فيما أكدت طهران أنها لن تجري أي لقاء مع الوفد الأمريكي ما لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق المبرم في 14 يونيو/ حزيران 2026.

وفي 18 يونيو الماضي، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.