بقيمة 150 مليون دولار لدعم الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"..

السعودية واليمن توقعان اتفاقية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء بقيمة 150 مليون دولار لدعم الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"..

الرياض/ الأناضول

وقعت السعودية واليمن، الثلاثاء، اتفاقية منحة مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم في العاصمة الرياض توقيع اتفاقية سعودية ـ يمنية لتوريد مشتقات نفطية من المملكة إلى اليمن، بهدف دعم تشغيل محطات توليد الكهرباء.

ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف، وعن الجانب السعودي المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، وفق الوكالة.

وأوضحت "واس" أن المنحة تأتي في وقت يشهد فيه اليمن ارتفاعا في درجات الحرارة وحاجة ماسة إلى رفع جودة الخدمة الكهربائية، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية والمستوى المعيشي للمواطنين.

وأضافت أن الدعم يأتي "امتدادا لنهج المملكة العربية السعودية الراسخ في مساندة الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية"، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، وبما يسهم في تحفيز الحركة التجارية وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات محطات الكهرباء من الديزل والمازوت، قبل توقيع الاتفاقية الثلاثاء.

ومؤخرا، تفاقمت أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومدن أخرى، وسط انقطاعات متكررة تصل إلى ساعات طويلة، وفق إعلام محلي.

وتأتي المنحة في إطار جهود سعودية لدعم قطاع الكهرباء وتخفيف الأعباء المعيشية في اليمن، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم جراء صراع مستمر منذ نحو 12 عاما.