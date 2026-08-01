السعودية والكويت تبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي وحماية الملاحة

إسطنبول/ عبد السلام فايز/ الأناضول

بحث وزيرا خارجية السعودية والكويت، السبت، جهود خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وقالت الوزارة إن الطرفين بحثا "التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق، ودعم الجهود الدبلوماسية بما يسهم في خفض التصعيد، وحماية حرية الملاحة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويأتي الاتصال بعد ساعات من إعلان الكويت تدمير مسيرات إيرانية اخترقت المجال الجوي للبلاد، وأصابت منشأة حكومية وآليات مدنية، دون وقوع إصابات بشرية.

وخلال 13 يوما، حتى 24 يوليو/ تموز المنصرم، تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، إذ شنت واشنطن غارات على أهداف داخل إيران، فيما ردت الأخيرة باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم، ودخولهما في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى في صفوف الأمريكيين والإسرائيليين.