السعودية وإيران تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

إسطنبول/ عبد السلام فايز/ الأناضول



بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، التطورات الراهنة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن فرحان من عراقجي، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.



وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا "التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد".



وأكد الوزير السعودي "حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة".



وخلال 13 يوما، حتى 24 يوليو/ تموز الماضي، تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، إذ شنت واشنطن غارات على أهداف داخل إيران، فيما ردت الأخيرة باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في عدد من الدول العربية.



وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران، في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.



وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

