السعودية وإسبانيا توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقات حسب ما ذكر وزيرا خارجية البلدين في مؤتمر صحفي مشترك بمدريد

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السعودية وإسبانيا، مساء الأربعاء، التوقيع على وثيقة شراكة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك على لسان وزيري خارجية البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الإسبانية مدريد، بحسب ما نقلته قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي بدأ زيارة رسمية إلى إسبانيا الأربعاء، إنه تم التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ومدريد للارتقاء بالعلاقات الثنائية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أنه تم رفع مستوى العلاقات مع المملكة إلى شراكة استراتيجية.

ووفق بيان وزارة الخارجية السعودية، فقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أوسع في مجالات متعددة.

كما توّجت الزيارة بالتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الإسباني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين البلدين.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتنامية، ورحبا بالتقدم المحرز في مجالات التعاون، لا سيما في قطاعات الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والثقافة والتعاون متعدد الأطراف.

وشهدت الزيارة أيضًا توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، معربين عن قلقهما إزاء تصاعد التوترات في المنطقة.

وأكد الطرفان أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيران ولبنان، والدفع نحو الحلول الدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما جددا الدعوة إلى ضبط النفس وتغليب الحوار، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.