السعودية.. نمو الناتج المحلي بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأول من 2026 على أساس سنوي مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9 في المئة لكل منهما

الرباط/ الأناضول

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وقالت الهيئة في بيان، إن هذا النمو "جاء مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9 في المئة لكل منهما، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المئة".

واعتبرت أن "الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2026، حيث ساهمت بمقدار 1.7 نقطة مئوية".

وأضافت الهيئة، أن "الأنشطة النفطية ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة الأنشطة الحكومية بمقدار 0.3 نقطة مئوية، وصافي الضرائب على المنتجات بـ0.2 نقطة مئوية".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد السعودية لعام 2026 إلى 3.1 بالمئة، بانخفاض قدره 1.4 بالمئة مقارنة بتوقعاته لشهر يناير/ كانون الثاني ، بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على المنطقة.

