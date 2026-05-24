السعودية.. منظومة خدمات لذوي الإعاقة وكبار السن في المشاعر المقدسة مرافق صُممت بعناية لتعزيز الحركة وتسهيل التنقل ورفع جودة الخدمات في مختلف المرافق

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السعودية تطوير منظومة خدمات شاملة لمساعدة "ضيوف الرحمن" من ذوي الإعاقة وكبار السن في المشاعر المقدسة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء توافد الحجاج إلى مكة المكرمة، قبل ساعات من انطلاق مناسك الحج، الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن شركة "كدانة للتنمية والتطوير"، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، طورت منظومة الخدمات والبنية التحتية لضيوف الرحمن من ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأوضحت أن الشركة نفذت مرافق صُممت بعناية لتعزيز الحركة وتسهيل التنقل ورفع جودة الخدمات المقدمة في مختلف المرافق.

وشملت أعمال التطوير تجهيز دورات مياه ومداخل مستقلة تعزز الراحة وسهولة الاستخدام، إلى جانب تحسين مداخل وتجهيزات المباني بما يسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة للحجاج.

كما شملت تطوير مسارات ومداخل تسهم في تسهيل الحركة داخل ساحات نزول الحجاج، مع تخصيص مسارات للعربات بما يدعم سهولة التنقل ويراعي احتياجات مختلف الفئات.

وأشارت إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية عبر تجهيز مسارات تسهّل الوصول إلى الخدمات الطبية في المشاعر المقدسة، وفق الوكالة.

كما تم توفير لوحات توعوية بلغة "برايل" داخل المرافق الصحية مخصصة لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية، تتضمن إرشادات وتعليمات استخدام المرافق، بما يعزز سهولة الوصول الآمن للمستفيدين.

وفي السياق ذاته، استقبلت جمعية إبصار الخيرية وفداً من الحجاج المكفوفين ومرافقيهم القادمين من مختلف مناطق المملكة، ضمن المبادرة الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنفذها وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع المجلس التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين ذوي الإعاقة البصرية من أداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الداعمة التي تعزز تجربتهم الإيمانية.

ومساء السبت، أعلنت السعودية توجه الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل أقل من 48 ساعة من بدء مناسك الحج.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو/أيار الجاري، ويستمر 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، وأداء طوافي الإفاضة والوداع.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، الجمعة، وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليوناً و673 ألفاً و230 حاجاً من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السعودية.