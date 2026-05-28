السعودية.. فعاليات وخدمات متكاملة للحجاج بأيام عيد الأضحى (محصلة)

إسطنبول / الأناضول

ولي العهد: "نحمد الله على ما خص به بلادنا مِن شرف العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها"

شركة المياه الوطنية وزعت 773 ألف متر مكعب من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في أول أيام عيد الأضحى

مركز الاتصال الموحد بوزارة الصحة استقبل أكثر من مليون اتصال بـ7 لغات منذ بداية موسم الحج حتى أول أيام العيد

** شرف العناية بالحجاج

ونيابة عن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، استقبل ولي العهد محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر مِنى، غربي المملكة، الأربعاء، المهنئين بعيد الأضحى.

وتنوّع المهنئون بين الأمراء والعلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية والأسرة الكشفية المشاركة في حج هذا العام.

وقال ولي العهد في كلمة: "يسرنا أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين، وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" الخميس.

وأضاف: "نحمد الله عز وجل على ما خص به بلادنا، مِن شرف العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها".

** "خدمات متكاملة" للحجاج

وعلى مستوى العناية بالحجاج وخدمتهم، شهد أول أيام العيد تقديم خدمات متكاملة، بحسب بيانات للهيئات والوزارات المشاركة نقلتها "واس" الأربعاء والخميس.

وأعلنت وزارة البلديات والإسكان، مشاركة أكثر من 17 ألف متطوع ومتطوعة حتى الخميس، في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك لدعم الجهود الميدانية والخدمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنافذ المؤدية إليها.

فيما أعلنت شركة المياه الوطنية توزيع أكثر من 773 ألف متر مكعب من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى، ضمن خططها التشغيلية لخدمة الحجاج في موسم 1447هـ.

بدورها، كشفت وزارة الصحة عن استقبال مركز الاتصال الموحد (937) أكثر من مليون اتصال بـ7 لغات، منذ بداية الموسم وحتى أول أيام الأضحى ضمن منظومة تشغيلية تعمل على مدار الساعة.

أما هيئة الهلال الأحمر السعودي فرفعت جاهزيتها التشغيلية إلى الدرجة القصوى تزامنًا مع العيد، عبر انتشارٍ ميداني مكثف في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الإسعافية خلال ذروة الحركة المصاحبة لأداء مناسك رمي الجمرات وطواف الإفاضة.

كما أكدت شركة "كدانة" للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمشعر منى التي تستضيف مناسك الحجاج حاليا، ضمن خططها التشغيلية لموسم حج 1447هـ

وتدير منشأة الجمرات الحشود عبر بنية تحتية متكاملة تشمل 11 مبنى للسلالم الكهربائية و10 أنفاق حيوية، بما يُسهم في تعزيز انسيابية الحركة بين الطوابق والمسارات المختلفة داخل المنشأة.

وتشمل أعمال المنشأة تجهيز وصيانة 340 سلمًا كهربائيًا، وتفعيل 682 كاميرا مراقبة مرتبطة بغرف العمليات؛ لإدارة الكثافات البشرية بشكل لحظي، إلى جانب تخصيص 228 عربة غولف لدعم التنقلات اللوجستية والحالات الطارئة.

** أجواء إيمانية

ووسط أجواء إيمانية تفيض بالسكينة والطمأنينة، استقبل المسجد الحرام في يوم النحر أول عيد الأضحى جموع الحجاج القادمين لأداء طواف الإفاضة، بروائح الورد والبخور التي امتزجت بأصوات التلبية والتكبير.

وعند وصول الحاج إلى محيط المسجد الحرام، تستقبله الفرق الميدانية المنتشرة في الممرات والساحات، لترشده وتوجهه إلى المسارات المناسبة وفقًا لكثافة الحركة، مع تقديم المساندة اللازمة والإجابة عن استفساراته.

ولخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، تنتشر بمحيط المسجد الحرام خدمات التنقل بالعربات الكهربائية واليدوية عبر نقاط مخصصة، وعقب إتمام السعي، يستفيد الحاج من خدمات التحلل من النسك عبر مواقع مجهزة وفق معايير تنظيمية وصحية دقيقة.

والخميس، بدأ الحجاج أول أيام التشريق الثلاثة في مناسك الحج، والتي يرمون خلالها الجمرات بمشعر مِنَى غربي المملكة، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع.

والثلاثاء، أعلنت السعودية أن إجمالي حجاج موسم 1447هـ بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاجا، منهم مليون و546 ألفا و655 حاجا وحاجة من خارج البلاد، من 165 جنسية مقابل 160 ألفا و646 حاجا من حجاج الداخل.

وفي الموسم الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في 2024.