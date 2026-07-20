وفق بيان للخارجية السعودية، عقب إعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية على المملكة ...

السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سفننا وفق القانون الدولي وفق بيان للخارجية السعودية، عقب إعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية على المملكة ...

إسطنبول / الأناضول



أعلنت السعودية، مساء الاثنين، أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق القانون الدولي، ردا على إعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على المملكة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات ما ورد على لسان من سمته "المتحدث العسكري التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية"، من "اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني، وإعلان حظر الملاحة البحرية عليها".

وقبل ساعات، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية "حظر الملاحة البحرية" على السعودية، ردا على ما تقول إنه حصار تفرضه الرياض.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان مصور: "تعلن القوات المسلحة اليمنية"، في إشارة إلى قوات الجماعة، "حظر الملاحة البحرية على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار".

وأضاف أن الحظر "سيدخل حيز التنفيذ منذ لحظة إعلان هذا البيان"، بحسب قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.

يتبع///