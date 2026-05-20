السعودية.. حملة ميدانية لمتابعة المكاتب الطبية لبعثات الحج

إسطنبول / الأناضول

تنفذ السلطات السعودية ممثلة في وزارتي الصحة والسياحة، حملة ميدانية مشتركة تستهدف المكاتب الطبية التابعة لبعثات الحج داخل مرافق الضيافة والنُزل المؤقتة لإسكان الحجاج.

يأتي ذلك ضمن جهود تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتأكد من جاهزية المرافق الصحية خلال موسم الحج، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال للأنظمة والتعليمات المعتمدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء.

وتهدف الحملة إلى تعزيز التكامل بين الجهات المشاركة، والتأكد من نظامية عمل المكاتب الطبية والتراخيص المرتبطة بها، والتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة.

كما تسعى إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتحسين تجربتهم الصحية خلال أداء المناسك، إلى جانب رصد أي ممارسات قد تؤثر في سلامة ضيوف الرحمن أو جودة الخدمة المقدمة.

وتشمل الحملة التحقق من التزام البعثات والممارسين الصحيين بالأنظمة والتعليمات الصحية، وضمان توفر الكوادر الصحية المؤهلة.

وتتضمن أيضا التأكد من سلامة الأدوية والمستلزمات الطبية وآليات حفظها وتخزينها، وتوفر التجهيزات الأساسية، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى والنظافة العامة، بما يعزز مستوى السلامة الصحية في بيئات الخدمة.

وتشمل الحملة تنفيذ جولات ميدانية مشتركة، وتوثيق نتائجها عبر منصة "ضمان" لقياس مستوى الامتثال، إلى جانب رصد الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما تتضمن متابعة تصحيح الملاحظات باستمرار، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، والحد من الممارسات غير النظامية، وتعزيز سلامة الحجاج، ودعم تكامل الجهود الحكومية، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

ويبدأ موسم الحج في 8 ذي الحجة، الموافق 25 مايو/ أيار الجاري، ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه، متضمنا الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

وفي 13 مايو أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا إلى المملكة تجاوز 860 ألف حاج.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفاً و230 حاجاً من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.