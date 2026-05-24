السعودية تنشر منظومات دفاع جوي قرب المشاعر المقدسة قبيل بدء الحج في ظل توترات إقليمية بين طهران وواشنطن، وبعد ساعات من إعلان ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران ..

إسطنبول/ الأناضول

نشرت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، مشاهد لمنظومات دفاع جوي منتشرة قرب المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، ضمن الاستعدادات الأمنية الخاصة بموسم الحج.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن قوات الدفاع الجوي تتولى حماية الأجواء فوق المشاعر المقدسة والتعامل مع مختلف التهديدات الجوية المحتملة، وذلك في إطار منظومة الجاهزية الأمنية المتكاملة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى "ضمان أمن ضيوف الرحمن وطمأنتهم" خلال أداء مناسك الحج.

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر انتشار منظومات الدفاع الجوي في محيط المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل توترات إقليمية مستمرة بين طهران وواشنطن، ومخاوف من احتمال تجدد المواجهات.

وسبق أن استهدفت طهران، خلال الحرب مع واشنطن التي اندلعت أواخر فبراير/شباط الماضي، عدة مواقع داخل المملكة، دون أن تشمل المشاعر المقدسة.

وكانت السعودية قد أعلنت سابقا عن استعدادات أمنية واسعة لموسم الحج، مؤكدة في أكثر من مناسبة رسمية أن المساس بالحج أو أمن الحجاج يعد "خطا أحمر".

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، مع انتظار إنهاء الترتيبات النهائية مع طهران وعدد من دول الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود أخرى.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وعضو وفد التفاوض إسماعيل بقائي إن مواقف طهران وواشنطن أصبحت "أكثر تقاربا"، مع استمرار وجود "مسائل خلافية" والعمل على استكمال مذكرة التفاهم.

بدورها، أعلنت الوساطة الباكستانية، في بيان صادر عن الجيش عقب مباحثات أجراها قائده في طهران، إحراز "تقدم مبشر" باتجاه التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.