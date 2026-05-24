السعودية تعلن رفع الطاقة الاستيعابية بـ"مِنَى" عشية بدء مناسك الحج

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السعودية، مساء الأحد، رفع الطاقة الاستيعابية في مشعر "مِنَى" (غرب)، الذي يكون منطلق مناسك الحج الاثنين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره متحدث وزارة الحج غسان النويمي، في مؤتمر صحفي نظمه مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج.

وقال غسان النويمي: "في المشاعر المقدسة ترجمت الاستعدادات لواقع ميداني، بتنفيذ أكثر من 25 مشروعا تطويريا في المشاعر المقدسة بزيادة بلغت 100 بالمئة عن العام الماضي".

وأضاف النويمي: "شملت المشاريع رفع الطاقة الاستيعابية في مشعر مِنَى، وتجهيز أكثر من 54 ألف مخيم والتوسع في مبادرة المشاعر الخضراء بأكثر من 60 ألف شجرة".

ولفت إلى أنه تم تصميم برامج توعية شاملة بعدة لغات لرفع وعي الحجاج بالأنظمة والخدمات، شملت نشر 630 ألف مادة توعوية

ومساء الأحد، أعلنت السعودية، وصول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر "مِنَى"، عشية بدء مناسك الحج، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" الرسمية في المملكة.

وفي صعيد "مِنَى"، سيقضي ضيوف الرحمن، الاثنين، "يوم التروية"، أول محطات مناسك الحج، التي تتواصل على مدار 6 أيام، اقتداءً بسنة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ارتوى (تزود) بالمياه قبل أداء الحج.

ويُقال أيضًا أن "يوم التروية" سمي بهذا الاسم؛ لأن الحجاج يروون فيه أنفسهم بالإيمان والتقوى، استعدادًا للوقوف بعرفة، منسك الحج الأعظم، في يوم التاسع من ذي الحجة (الثلاثاء).

وفي يوم التروية، سيقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر والتأمل، وترديد تلبية الحج: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

كما يُصلّون في "مِنَى" الصلوات الخمس قصرا بدون جمع، ويبيتون هناك قبل التوجه إلى صعيد عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو/ أيار، ويستمر أداء المناسك 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

والجمعة، أعلنت السعودية،، وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، بحسب ما ذكره قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع في مؤتمر صحفي.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، حسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.