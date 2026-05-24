السعودية تعلن جاهزيتها ليوم التروية مع وصول طلائع الحجاج إلى منى لقضاء يوم التروية الاثنين، وفقا لقناة "الإخبارية السعودية"

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السعودية، مساء الأحد، وصول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مِنى (غرب)، عشية بدء مناسك الحج، مشيرة إلى جاهزيتها التامة ليوم التروية.

وأفادت قناة "الإخبارية السعودية"، بـ"وصول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مِنى، لقضاء يوم التروية غدًا (الاثنين)".

وبثت القناة الرسمية مشاهد لوصول الحجاج إلى المشعر الذي يعد أول خطوة في مناسك الحج.

من جانبها، أعلنت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها ليوم التروية، واكتمال استعداداتها الميدانية والتشغيلية لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، ضمن منظومة متكاملة".

وتشمل أعمال الوزارة، وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "متابعة حركة الحجاج من مقار سكنهم ومراكز الضيافة إلى مشعر منى، والتحقق من انسيابية الدخول إلى المخيمات".

كما تشمل أيضا، "تقديم الإرشاد والتوعية، إلى جانب مساندة الحجاج في الوصول إلى المواقع المخصصة لهم وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم حج 1447هـ".

وعملت الوزارة، وفقا للوكالة، "بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الجاهزية التشغيلية لخدمات السكن والإعاشة والنقل داخل مشعر منى، إلى جانب رفع مستوى المتابعة الميدانية".

وعلى صعيد مِنى، سيقضي ضيوف الرحمن، الاثنين، "يوم التروية"، أول محطات مناسك الحج، التي تتواصل على مدار 6 أيام، اقتداءً بسنة نبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم)، الذي ارتوى بالمياه قبل أداء الحج.

ويُقال أيضًا إن "يوم التروية" سمي بهذا الاسم؛ لأن الحجاج يروون فيه أنفسهم بالإيمان والتقوى، استعدادًا للوقوف بعرفة، منسك الحج الأعظم، في التاسع من ذي الحجة (الثلاثاء).

وفي يوم التروية، سيقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر والتأمل، وترديد تلبية الحج: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

كما يُصلّون في "مِنى" الصلوات الخمس قصرا بدون جمع، ويبيتون هناك قبل التوجه إلى صعيد عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو/ أيار، ويستمر أداء المناسك 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة الثلاثاء، ثم المبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، وأداء طواف الإفاضة، وطواف الوداع.

والجمعة، أعلنت السعودية، وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، بحسب ما ذكره قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع في مؤتمر صحفي.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، حسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.