السعودية تعلن الاثنين غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 27 مايو على أن يكون الوقوف بعرفة يوم 26 مايو، وعيد الأضحى اليوم الذي يليه، وفق بيان للمحكمة العليا

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السعودية، مساء الأحد، أن غدا الاثنين، هو غرة شهر ذي الحجة، على أن يكون الوقوف بعرفة الثلاثاء الموافق لـ26 مايو/ أيار الجاري، وعيد الأضحى الأربعاء.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا السعودية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان، إن يوم "غد الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 26 مايو".

وسيكون عيد الأضحى في اليوم الذي يلي الوقوف بعرفة والموافق الأربعاء 27 مايو.

المحكمة أوضحت أن قرارها جاء بعد ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1447هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، و"شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة".

وعادة ما تتبع أغلب الدول العربية والإسلامية السعودية في رؤيتها لشهر ذي الحجة باعتبار بلد المناسك والحج.

ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، الموافق الاثنين 25 مايو ، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 ذو الحجة الموافق 30 مايو ويتضمن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

وفي 13 مايو الجاري، أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، في مؤتمر صحفي، أن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا حتى الآن تجاوز 860 ألف حاج.

وفي موسم الحج الماضي لعام 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.