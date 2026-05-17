السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي قال إن بلاده "تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، فيما لم يصدر تعليق فوري من العراق بشأن ذلك

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

فيما لم يصدر تعليق فوري من العراق بشأن ما أعلنته السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، إنه "في صباح الأحد، تم اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية".

وأكد المالكي، أن "وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".



وشدد على أن الوزارة "ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".



