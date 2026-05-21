السعودية تعتمد تمويل مشاريع تنموية استراتيجية غربي اليمن

اليمن/ الأناضول



أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، الخميس، أن السعودية اعتمدت تمويل حزمة مشاريع استراتيجية غربي اليمن.

وقال صالح، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اعتمد تمويل حزمة من المشاريع التنموية الاستراتيجية للساحل الغربي (يشمل مديريات بمحافظتي تعز والحديدة)".



‏وأضاف أن هذه المشاريع بدعم من الرياض، وبمتابعة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.



وأوضح صالح، أنه ومحافظ تعز نبيل شمسان، وضعا الخميس، حجر أساس بعض المشاريع واستكمال مشاريع أخرى كالأرصفة البحرية ومشاريع الطرق وإنشاء المستشفى السعودي بمديرية الوازعية غربي تعز.

ولم يتطرق صالح، إلى تكاليف هذه المشاريع أو تفاصيل أخرى، كما لم تصدر إفادة فورية رسمية من السعودية بشأنها.

ويأتي هذا الدعم في إطار جهود السعودية لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي الاقتصادي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم نتيجة صراع مستمر منذ 12 عاما.



وتلعب السعودية دورا رئيسيا في دعم الحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا، إلى جانب رعايتها لمبادرات الحوار، بهدف دعم وحدة اليمن واستقراره وتعزيز مؤسسات الدولة.