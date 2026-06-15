أعربت عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يُعزز أمن المنطقة والعالم من خلال الوصول إلى اتفاق دائم..

السعودية ترحب باتفاق واشنطن وطهران وتؤكد أهمية استعادة الأمن في "هرمز" أعربت عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يُعزز أمن المنطقة والعالم من خلال الوصول إلى اتفاق دائم..

إسطنبول/ الأناضول

رحبت السعودية، الاثنين، باتفاق الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب، وأكدت أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء (واس)، إن المملكة ترحب بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

وثمنت السعودية جهود الوساطة التي قامت بها كل من باكستان وقطر، وتجاوب واشنطن وطهران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق.

وأكدت أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

وأعربت المملكة عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يُعزز أمن المنطقة والعالم، من خلال الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول.

ومساء الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران "اكتمل"، معلنا أن مضيق هرمز مفتوح وأنه أمر برفع الحصار البحري.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام عقب مفاوضات مكثفة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.