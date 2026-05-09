السعودية تبحث مع روسيا ومصر جهود الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما وزير الخارجية السعودي من نظيريه الروسي والمصري

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والمصري بدر عبد العاطي، جهود استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بأن فيصل بن فرحان، تلقى اتصالا من لافروف، حيث بحث الجانبان "التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة".

وأوضحت الخارجية، في بيان ثان، أن الوزير السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من عبد العاطي، حيث بحثا "مستجدات الأوضاع في المنطقة، واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن".

يأتي ذلك وسط استمرار هدنة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، وحديث عن اتفاق "وشيك" لإنهاء الحرب بين البلدين.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن ترد طهران بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في المنطقة، لتُعلن واشنطن وطهران لاحقا، في 8 أبريل/ نيسان، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل، فرض حصار على موانئ إيران وعلى أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من طهران.