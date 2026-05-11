خلال محادثات هاتفية أجراها وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الإيراني والباكستاني، غداة رفض ترامب لرد طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب...

السعودية تبحث مع إيران وباكستان تطورات محادثات طهران وواشنطن خلال محادثات هاتفية أجراها وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الإيراني والباكستاني، غداة رفض ترامب لرد طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب...

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الاثنين، هاتفيا مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي، والباكستاني محمد إسحاق دار، تطورات محادثات طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

وأفادت الخارجية السعودية، في بيان، بأن الأمير فيصل بن فرحان تلقى، اتصالًا هاتفيًا اليوم الاثنين، من عراقجي، بحثا خلاله "آخر التطورات المتعلقة بالوساطة الباكستانية والمحادثات الدبلوماسية الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل وجهات النظر بشأنها".

كما أجرى وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الباكستاني، وفق بيان ثان للخارجية السعودية.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي "مناقشة جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين واشنطن وطهران، وتأكيد الجانبين على أهمية الحلول الدبلوماسية، ودعمهما لكافة الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة".

وتأتي تلك المحادثات الهاتفية غداة رفض الرئيس دونالد ترامب، رد طهران على المقترح الأمريكي المطروح لإنهاء الحرب.

وتعقيبا على الرد الذي سلمته إيران إلى الوساطة الباكستانية، الأحد، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" مساء اليوم ذاته: "قرأت للتو الرد، لم يعجبني، إنه غير مقبول على الإطلاق".

وفي ردها، وافقت إيران ضمنيا على التوصل إلى مذكرة تفاهم أولية تليها 30 يوما من المفاوضات، فيما قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن طهران رفضت المقترح الأمريكي باعتباره "استسلاما".

وصباح اليوم الاثنين، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة تُصر على "مطالب غير منطقية" لإنهاء الحرب بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران، أجاب خلاله على أسئلة الصحفيين بشأن المسودة التي قدمتها واشنطن لطهران.

وأضاف بقائي: "قدمنا مقترحات لا تتعلق فقط بأمن إيران بل بأمن المنطقة بأكملها، ولم نطلب أي امتيازات بل نطالب بحقوق إيران، نطالب فقط بحقنا في إنهاء الحرب".

وأشار بقائي إلى أن بلاده قدمت مقترحات "مسؤولة" إلى واشنطن، مؤكداً أن "إيران قوة مسؤولة في المنطقة، والمقترح الذي قدمته للولايات المتحدة تم إعداده بروح من المسؤولية".

وفي ما يتعلق بإمكانية فشل المفاوضات أو احتمال شن هجوم جديد على إيران، قال بقائي: "سنقاتل كلما اضطررنا للقتال".

وأردف: "مطالبنا تشمل وقف الحرب بالكامل بما في ذلك على لبنان، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج، وإنهاء القرصنة البحرية الأمريكية، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك نتيجة الضغوط الأمريكية".

وتابع: "في هذه المرحلة ينصب تركيزنا على إنهاء الحرب، أما الملف النووي وقضية التخصيب فهما مسائل ستُناقش لاحقاً ضمن القرارات والخيارات التي سنتخذها".

ويكشف الرد الإيراني عن فجوات في التفاوض، وسط ترقب بشأن الخطوات الأمريكية المقبلة، مع مخاوف من انهيار الهدنة الهشة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.