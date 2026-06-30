خلال لقاء وزيري خارجية البلدين في بكين، وفق بيان للخارجية السعودية..

السعودية تبحث تعزيز الشراكة مع الصين بقطاعي الطاقة وسلاسل الإمداد خلال لقاء وزيري خارجية البلدين في بكين، وفق بيان للخارجية السعودية..

عبد السلام فايز / الأناضول

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الصيني وانغ يي، الثلاثاء، سبل تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والصناعة وسلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وقال البيان إن الوزيرين بحثا "سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والصناعة وسلاسل الإمداد والتقنيات المتقدمة".

وأضاف أن السعي لتعزيز التعاون بين البلدين يأتي "مواكباً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تنمية الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة" للعلاقات بين البلدين.

و"رؤية المملكة 2030" هي خطة استراتيجية شاملة أطلقتها السعودية في أبريل/نيسان 2016 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف بشكل أساسي إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، مع تحسين جودة حياة المواطنين.

وتعود العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الرياض وبكين إلى عام 1990، فيما شهدت السنوات الأخيرة زخماً متصاعداً في علاقات البلدين، لا سيما بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض عام 2016، وزيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى بكين عام 2017.

وعلى هامش زيارة الملك سلمان إلى بكين آنذاك، وقع الجانبان اتفاقيات تجاوزت قيمتها 65 مليار دولار، بينها إنشاء مصنع صيني للطائرات دون طيار في السعودية.

