السعودية تؤكد جاهزية وكفاءة الخدمات الصحية للحجاج أُطلع عليها وزير الصحة خلال جولات ميدانية..

إسطنبول/ الأناضول

أكدت وزارة الصحة السعودية جاهزية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن قبيل انطلاق موسم الحج لعام 1447 هـ.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل واصل زياراته التفقدية بمنشآت صحية في المشاعر المقدسة، ضمن جولات ميدانية انطلقت قبل موسم الحج، مؤكدا جاهزية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن.

كما اطّلع على مستوى الجاهزية التشغيلية والخطط الميدانية والخدمات الإسعافية في المشاعر المقدسة.

وشملت الجولات أماكن عديدة منها مستشفى شرق عرفات ومستشفى جبل الرحمة والمستشفى الميداني بعرفات.

ومساء السبت، أعلنت السعودية توجه الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل أقل من 48 ساعة من بدء مناسك الحج.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو/ أيار الجاري، ويستمر أداء المناسك 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

والجمعة، أعلنت السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، حسب قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع في مؤتمر صحفي.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية.