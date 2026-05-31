السعودية.. الحجاج يواصلون المغادرة لبلدانهم بعد مناسك الحج

إسطنبول/ الأناضول

يواصل حجاج بيت الله الحرام، الأحد، مغادرة السعودية صوب بلدانهم، بعد أداء مناسك الحج، بينما توجه البعض لزيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة غربي المملكة.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، الأحد، بأن "جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج"، دون أن تحدد عدد المغادرين.

بدورها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، في بيان، "اكتمال استعدادات منظومة القطاع في مختلف مطارات المملكة لمغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1447هـ، وتسهيل سفرهم إلى بلدانهم بكل يسر وسهولة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج".

و"تبدأ مرحلة المغادرة اعتبارًا من 13 ذي الحجة (30 مايو/أيار)، وتستمر حتى 15 محرم 1448هـ (30 يونيو/حزيران المقبل)، من خلال خطة تشغيلية متكاملة، بهدف تسهيل رحلة العودة وضمان انسيابية الإجراءات"، وفق المصدر نفسه.

في السياق، وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية، إلى المدينة المنورة قادمين من مكة المكرمة، بعد أن أتموا مناسك الحج.

وأعرب الضيوف، الذين يمثلون 104 دول من مختلف أنحاء العالم، عن سعادتهم بأداء مناسك الحج، خلال الأيام الست بدءًا من الوقوف بعرفة والنفرة إلى مزدلفة، مرورًا بالمبيت في مشعر منى ورمي الجمرات خلال أيام التشريق، وصولًا إلى أداء طواف الوداع، بحسب ما نقلته (واس) الأحد.

وأعدّت الوزارة "برنامجًا ثقافيًا وإثرائيًا للضيوف خلال زيارتهم للمدينة المنورة، يتضمن الصلاة في المسجد النبوي، وزيارة الروضة الشريفة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومسجد قباء، إلى جانب زيارة عدد من المعالم التاريخية والمواقع الحضارية والمتاحف الأثرية في المدينة المنورة".

والجمعة، أعلنت اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في بيان متلفز، نجاح موسم الحج للعام الجاري عبر "منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات، مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة".

وبدأ موسم الحج الاثنين الماضي في 25 مايو/ أيار الجاري، واستمر لستة أيام.

وأعلنت هيئة الإحصاء السعودية أن إجمالي حجاج موسم 1447هـ بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاجا، منهم مليون و546 ألفا و655 حاجا وحاجة من خارج البلاد، من 165 جنسية، مقابل 160 ألفا و646 حاجا من داخل السعودية.

وفي الموسم الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في 2024.