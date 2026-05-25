كما أعلنت بدء الترتيبات للوقوف بعرفة غدا الثلاثاء، وفق ما ذكره متحدث وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي حول الحج

السعودية.. اكتمال وصول الحجاج إلى منى لأداء مناسك يوم التروية كما أعلنت بدء الترتيبات للوقوف بعرفة غدا الثلاثاء، وفق ما ذكره متحدث وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي حول الحج

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السعودية، مساء الإثنين، اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى لأداء مناسك يوم التروية (الثامن من ذي الحجة)، وبدء ترتيبات الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم في الحج غدا الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب ما ذكره متحدث وزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب في المؤتمر الصحفي للحج.

وقال بن شلهوب: "نفذنا المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بطمأنينة وتنسيق تام مع كافة الأجهزة، وتم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بانسيابية مرورية عالية لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيدا لتصعيدهم غدا لمشعر عرفات".

وأضاف أنه "تجرى الترتيبات الميدانية لتصعيد الحجاج الذي يتجهون اليوم من العاصمة المقدسة (مكة) إلى عرفات".

وفي سياق المخالفات، ذكر أن السلطات ضبطت 231 من ناقلي الأشخاص غير المصرح لهم بالحج و246 حملة حج وهمية "وتم تطبيق العقوبات بحقه".

وأكد انخفاض أعداد المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لهذا العام، مضيفا "قوات أمن الحج مستمرة في أداء مهامها لتنفيذ التعليمات والتعامل بحزم مع المخالفين".

وفي المؤتمر ذاته، أكد متحدث وزارة الصحة عبد العزيز عبد الباقي، أن "المنظومة الصحية تواصل تنفيذ خططها التشغيلية والوقائية بأعلى درجات الجاهزية ضمن منظومة وطنية متكاملة تمكن الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة ويسر".

وأشار إلى أن هناك 28 حالة إجهاد حراري لحجاج وتم تماثلهم للشفاء وعادوا لأداء مناسك الحج.

ولفت إلى أن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة، ولم تسجل أي حالات تفش أو أوبئة مؤثرة.

وانطلقت مناسك الحج، الاثنين، مع توافد الحجاج على مشعر منى، غربي المملكة، وسط خدمات متكاملة تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة ومنظمة، وأمنيات للحجاج تتحقق بالتواجد في رحاب المشاعر المقدسة وأداء فريضة الحج.

ويستمر موسم الحج الذي بدأ الاثنين 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

والجمعة، أعلنت السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، بحسب ما ذكره قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع في مؤتمر صحفي