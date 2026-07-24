مصدر مسؤول بالهيئة العامة للنقل قال إن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها

السعودية: إصابة طفيفة في بدن سفينة استُهدفت في البحر الأحمر مصدر مسؤول بالهيئة العامة للنقل قال إن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها

إسطنبول / الأناضول

أعلنت الرياض، الجمعة، أن سفينة سعودية تعرضت لإصابة طفيفة في بدنها جراء استهدافها في البحر الأحمر.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية، وفق وكالة الأنباء "واس"، إن السفينة NCC MASA التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر اليوم، نتج عنه إصابة طفيفة في بدنها.

وأوضح المصدر أن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامة السفينة وأفراد طاقمها.

واعتبر أن استمرار هذه الاستهدافات انتهاك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

ولم يعلن المصدر الجهة المسؤولة عن الاستهداف.

والخميس، أفادت "واس" بأن سفينة تملكها الرياض تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها دون تسجيل إصابات.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الأربعاء، استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وقالت إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق فيهما.

وقبل ذلك بيومين، أعلنت الجماعة فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

ورغم التهدئة النسبية التي يشهدها اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 لا تزال مواجهات متقطعة تدور في الحرب التي بدأت قبل نحو 12 عاما بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مطلع يوليو/تموز الجاري تصاعد التوتر في اليمن وشهدت بعض الجبهات أعنف مواجهات منذ عام 2022 وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية عبر قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تُتهم إيران بمساندة جماعة الحوثي.​​​​​​​