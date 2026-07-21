وزير النقل التركي أكد تطابق رؤية البلدين بشأن الشروع في تنفيذ البنى التحتية الأساسية للمشروع..

الزيدي يلتقي وزير النقل التركي ويوجه بجدول زمني لـ"طريق التنمية" وزير النقل التركي أكد تطابق رؤية البلدين بشأن الشروع في تنفيذ البنى التحتية الأساسية للمشروع..

إسطنبول / الأناضول



وجّه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الثلاثاء، بوضع آلية واضحة لتمويل مشروع "طريق التنمية" وتنفيذه وفق جداول زمنية محددة، بينما أكدت تركيا رغبتها في الشروع بتنفيذ البنى التحتية الأساسية للمشروع.

جاء ذلك خلال استقبال الزيدي، في بغداد، وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو والوفد المرافق له، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وقال البيان إن اللقاء تناول مستجدات مشروع "طريق التنمية"، وأهميته الاقتصادية والتنموية للعراق وتركيا ودول المنطقة.

ووجّه الزيدي بـ"وضع آلية واضحة لتمويل المشروع وتنفيذه، بما يضمن المباشرة بخطوات عملية وفق جداول زمنية محددة".

ووصف رئيس الوزراء العراقي المشروع بأنه "ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي".

من جانبه، أكد أورال أوغلو اهتمام بلاده بمشروع "طريق التنمية" ورغبتها في تنفيذه لما يحمله من أهمية اقتصادية كبيرة.

وأشار الوزير التركي إلى "تطابق رؤية الجانبين بشأن ضرورة الشروع في تنفيذ البنى التحتية الأساسية للمشروع"، وفق البيان ذاته.

وخلال اللقاء، أكد الزيدي عمق العلاقات العراقية التركية، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مصالح البلدين.

كما أعلن أن زيارة مرتقبة سيجريها إلى تركيا ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتوسيع التعاون الثنائي في قطاعات حيوية، دون تحديد موعد الزيارة أو طبيعة الاتفاقات المنتظرة.

ويمتد مشروع "طريق التنمية" المخطط له لنحو 1200 كيلومتر داخل العراق، ويشمل إنشاء خط للسكك الحديدية وطريق سريع يربطان ميناء الفاو الكبير جنوبي البلاد بالحدود التركية، ومنها بشبكات النقل المؤدية إلى أوروبا.

وفي أبريل/ نيسان 2024، وقّعت حكومات العراق وتركيا وقطر والإمارات مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المشروع، وأنشأت آلية وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذه.

ويستهدف المشروع تحويل العراق إلى مركز إقليمي لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا عبر تركيا، لكن آليات تمويله وتنفيذ مراحله ظلت من أبرز الملفات التي يجري بحثها بين الدول المشاركة.