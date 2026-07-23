رئيس الوزراء العراقي يجري زيارة رسمية إلى إيران تستغرق يومين

الزيدي يلتقي بزشكيان في طهران رئيس الوزراء العراقي يجري زيارة رسمية إلى إيران تستغرق يومين

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الخميس، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأن الزيدي عقد لقاء ثنائيا مع بزشكيان، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، وصل الزيدي إلى إيران في زيارة تستمر يومين، على رأس وفد وزاري رفيع، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين الجارين، إضافة إلى قضايا إقليمية.

وقال الزيدي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، إنه سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين في إيران.

وأضاف أنه سيبحث معهم "الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع: "العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، وهو ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل".

وزاد أن مثل هذا التعاون "يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

بدورها، الرئاسة الإيرانية قالت في بيان، إن بزشكيان عقد اجتماعا مع الزيدي الذي وصل طهران قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن الروابط التاريخية والثقافية والدينية والشعبية بين البلدين تشكل أساسًا مهمًا لتطوير العلاقات الاستراتيجية، وشددا على أهمية الحفاظ على هذه الروابط وتعزيزها.

ولفت بزشكيان والزيدي إلى أن التنفيذ الكامل للاتفاقيات الموقعة سابقًا بين إيران والعراق يعد أمرًا بالغ الأهمية لتطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة، بحسب البيان.

وأشار الجانبان إلى ضرورة الاستفادة بشكل أكثر فاعلية من الإمكانات المشتركة القائمة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والنقل والطاقة والتعاون الإقليمي.

وأكد الجانبان أن تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات سيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في البلدين، إضافة إلى دعم التضامن والتعاون الإقليمي.

وتولى الزيدي رئاسة الحكومة في مايو/ أيار الماضي، وفي أول رحلة خارجية له، زار واشنطن بين 13 و18 يوليو/ تموز الجاري، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى الإعلان عن شراكة استراتيجية بين البلدين.

وتقول واشنطن إن فصائل مسلحة عراقية تدعم إيران، فيما تسعى الحكومة العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التشكيلات المسلحة.

وتأتي زيارة الزيدي إلى إيران في وقت تتواصل فيه مواجهة عسكرية جديدة بين واشنطن وطهران، وذلك بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن واشنطن هجمات يومية على إيران، وترد طهران بهجمات تستهدف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية"، لا سيما الكويت والبحرين والأردن.

وأعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي للطاقة والتجارة، بينما تطالب واشنطن بما تقول إنه ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.