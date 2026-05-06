الزيدي يبحث مع الدبيبة تعزيز التعاون العراقي الليبي ومواجهة التحديات خلال اتصال تلقاه رئيس الوزراء العراقي المكلف من رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة

ليث الجنيدي / الأناضول

بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، تعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة، والعمل على كل ما يحقق المصالح المتبادلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الدبيبة مع الزيدي هنأه فيه بمناسبة تكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، وفق بيان صدر عن مكتب الأخير.

وأشار البيان أن جرى بحث "سبل تعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة التحديات المشتركة، والعمل على كل ما يحقق المصالح المتبادلة بين العراق وليبيا، والتأكيد على جهود دعم الاستقرار في المنطقة".

وكلف الرئيس العراقي نزار آميدي في 27 أبريل/ نيسان، الزيدي بتشكيل الحكومة، عقب توافق تحالف "الإطار التنسيقي"، الكتلة النيابية الأكثر عددا، على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

و"الإطار التنسيقي" هو المظلة السياسية الجامعة للقوى الشيعية الرئيسية في العراق (باستثناء التيار الصدري)، وتأسس عقب انتخابات العام 2021.

ويضم هذا التحالف ائتلافات وازنة يتصدرها "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، و"تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، و"قوى الدولة" برئاسة عمار الحكيم.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية العراقية، يعد منصب رئيس الجمهورية من نصيب المكون الكردي ويشغله آميدي، بينما منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.