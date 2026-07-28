رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس أردوغان في أنقرة إن البلدين سيضاعفان التدفقات النفطية ويعززان مواردهما الاقتصادية

الزيدي: سنشرع في تنفيذ طريق التنمية ليكون نهرا ثالثا للعراق وتركيا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس أردوغان في أنقرة إن البلدين سيضاعفان التدفقات النفطية ويعززان مواردهما الاقتصادية

أنقرة/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، أن بلاده وتركيا ستشرعان من الآن في تنفيذ مشروع "طريق التنمية"، معتبرا أنه سيكون بمثابة نهر اقتصادي ثالث للبلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الزيدي في العاصمة أنقرة، التي يزورها لأول مرة منذ توليه منصبه في مايو/ أيار الماضي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الزيدي إلى أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان.

وقال الزيدي خلال المؤتمر الصحفي: "سنشرع من الآن في العمل على مشروع طريق التنمية".

وأضاف أنه تحدث مع أردوغان بشأن المشروع، وقال له: "الطبيعة أهدتنا نهرين، ونحن نريد أن نصنع النهر الثالث، وهو طريق التنمية، بما يجعل بلدينا نقطة التقاء بين الشرق والغرب".

وجاء تشبيه الزيدي للمشروع بـ"النهر الثالث" في إشارة إلى نهري دجلة والفرات، اللذين يمثلان رابطًا جغرافيا وتاريخيا بين تركيا والعراق، ومصدرا حيويا للمياه والتنمية في البلدين.

وتابع: "ستكون العلاقة بين العراق وتركيا أكثر تطورا، وسنعظم الموارد الاقتصادية ونضاعف التدفقات النفطية".

ولفت الزيدي إلى أن زيارته إلى تركيا "تضمنت توقيع عقود في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والمياه".

وأضاف: "نسعى إلى تطوير العلاقات مع تركيا والارتقاء بها إلى شراكة قائمة على الأخوة".

ويمتد مشروع "طريق التنمية"، المخطط له، لنحو 1200 كيلومتر داخل العراق، ويشمل إنشاء خط للسكك الحديدية وطريق سريع يربطان ميناء الفاو الكبير جنوبي البلاد بالحدود التركية، ومنها بشبكات النقل المؤدية إلى أوروبا.

وفي أبريل/ نيسان 2024 وقعت حكومات العراق وتركيا وقطر والإمارات مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المشروع، وأنشأت آلية وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذه.

ويستهدف المشروع تحويل العراق إلى مركز إقليمي لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا عبر تركيا، لكن آليات تمويله وتنفيذ مراحله ظلت من أبرز الملفات التي يجري بحثها بين الدول المشاركة.